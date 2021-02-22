33 очка Ингрэма принесли «Нью-Орлеану» победу над «Бостоном»

«Нью-Орлеан» в матче регулярного матча НБА в овертайме обыграл «Бостон» со счетом 120:115.

Самым результативным на паркете стал форвард «пеликанов» Брэндон Ингрэм, набравший 33 очка.

После этого матча «Нью-Орлеан» с 13 победами занимает 11-е место в Западной конференции, «Бостон» с 15 победами — на шестой строчке Востока.

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Орлеан» — «Бостон» — 120:115 ОТ (28:30, 19:33, 27:24, 34:21, 12:7)

21 февраля.