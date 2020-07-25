НБА планирует организовать тренировки для команд, не участвующих в рестарте

НБА планирует организовать тренировки для восьми команд, которые не участвуют в рестарте сезона в Орландо, сообщает ESPN.

Начнется все с недели тренировок на домашних базах команд в течение второй недели августа, а затем две недели групповых тренировок, организованных двумя клубами, не участвующими в рестарте сезона. Второе будет возможно только при одобрении профсоюза игроков.

Сезон-19/20 возобновится 30 июля в Орландо с участием 22 команд. В «Диснейуорлд» не поехали «Голден Стэйт», «Миннесота», «Шарлотт», «Чикаго», «Нью-Йорк», «Детройт», «Атланта» и «Кливленд».