НБА объявила участников конкурса по броскам сверху на звездном уикенде-2020 в Чикаго

НБА объявила имена участников в конкурсе по броскам сверху, который состоится 15 февраля в рамках звездного уикенда-2020 в Чикаго.

В список участников вошли Аарон Гордон («Орландо»), Деррик Джонс-младший («Майами»), Пэт Коннотон («Милуоки») и Дуайт Ховард («Лос-Анджелес Лейкерс»).

Пэт Коннотон — единственный дебютант среди участников конкурса по броскам сверху-2020. Дуайт Ховард трижды принимал участие в конкурсе слэм-данков, в 2008 году он стал победителем, а в 2009 занял второе место. Аарон Гордон участвовал в конкурсе дважды, в 2016 году он стал вторым. Деррик Джонс-младший занимал второе место в 2017 году.