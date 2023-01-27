НБА объявила стартовые пятерки на Матч звезд
НБА на официальном сайте назвала стартовые пятерки команд на Матч звезд НБА.
«Восток»: Яннис Адетокунбо («Милуоки»), Кевин Дюрант («Бруклин»), Джейсон Тейтум («Бостон»), Донован Митчелл («Кливленд») и Кайри Ирвинг («Бруклин»).
«Запад»: Леброн Джеймс («Лейкерс»), Никола Йокич («Денвер»), Зайон Уильямсон («Нью-Орлеан»), Лука Дончич («Даллас») и Стефен Карри («Голден Стэйт»).
Матч звезд НБА пройдет 18-19 февраля в Солт-Лейк-Сити на «Вивинт Смарт Хоум-арене».
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