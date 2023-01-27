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27 января, 03:58

НБА объявила стартовые пятерки на Матч звезд

Евгений Козинов
Корреспондент
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Яннис Адетокунбо.
Фото USA Today Sports

НБА на официальном сайте назвала стартовые пятерки команд на Матч звезд НБА.

«Восток»: Яннис Адетокунбо («Милуоки»), Кевин Дюрант («Бруклин»), Джейсон Тейтум («Бостон»), Донован Митчелл («Кливленд») и Кайри Ирвинг («Бруклин»).

«Запад»: Леброн Джеймс («Лейкерс»), Никола Йокич («Денвер»), Зайон Уильямсон («Нью-Орлеан»), Лука Дончич («Даллас») и Стефен Карри («Голден Стэйт»).

Матч звезд НБА пройдет 18-19 февраля в Солт-Лейк-Сити на «Вивинт Смарт Хоум-арене».

БК Бруклин Нетс
БК Даллас Маверикс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Милуоки Бакс
Кевин Дюрант
Леброн Джеймс
Стефен Карри
Яннис Адетокунбо
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