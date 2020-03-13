НБА не будет наказывать центрового «Юты» Гобера
Инсайдер Yahoo Sports Крис Хэйнс сообщил, что НБА не планирует наказывать или штрафовать центрового «Юты» Руди Гобера за действия, которые игрок совершил до того, как у него обнаружили коронавирус.
— НБА не будет штрафовать или дисквалифицировать центрового «Юты» Руди Гобера за его действия, после которых выяснилось, что игрок сдал позитивный анализ на коронавирус, — сообщил в своем Twitter Хэйнс.
Ранее стало известно о том, что Гобер, по мнению игроков «Юты», вел себя безответственно по отношению к безопасности здоровья партнеров по команде в раздевалке. Также, в понедельник, до того, как стало известно о диагнозе, француз потрогал все микрофоны на пресс-конференции, смеясь над паникой из-за коронавируса.
В данный момент известно, что, помимо Гобера, заразились двое баскетболистов"Юты": защитники Донован Митчелл и Эммануэль Мудиай.