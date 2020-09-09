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НБА намерена перенести драфт, открытие рынка свободных агентов и начало сезона-20/21

08:09

НБА и профсоюз игроков провели переговоры и договорились перенести драфт, открытие рынка свободных агентов и начало сезона-20/21 на более поздние сроки, сообщает в Twitter инсайдер Шэмс Чарания.

Драфт НБА-2020 был запланирован на 16 октября. Рынок свободных агентов должен был открыться 18 октября. Начать следующий сезон планировалось 1 декабря.

Новые даты будут установлены позже. Ожидается, к примеру, что драфт будет перенесен на конец октября.

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