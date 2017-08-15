НБА может разрешить использование марихуаны в медицинских целях

Комиссар НБА Адам Сильвер не исключает, что лига может разрешить использование марихуаны в лечебных целях. Он признался, что ему эта тема интересна.

– Могу сказать, что мы смотрим на эту возможность, – цитирует NBC Сильвера. – Мне очень интересно, как с научной точки зрения марихуана может использоваться в медицинских целях. Я лично считаю, что это должно регулироваться, но применение допустимо. Нужно обсудить это с ассоциацией игроков. Если будет медицинская польза, то мы можем это использовать. Хотя баскетбол не такой болезненный вид спорта, чтобы мы сильно нуждались в марихуане.