НБА может разрешить использование марихуаны в медицинских целях

Комиссар НБА Адам Сильвер не исключает, что лига может разрешить использование марихуаны в лечебных целях. Он признался, что ему эта тема интересна.
– Могу сказать, что мы смотрим на эту возможность, – цитирует NBC Сильвера. – Мне очень интересно, как с научной точки зрения марихуана может использоваться в медицинских целях. Я лично считаю, что это должно регулироваться, но применение допустимо. Нужно обсудить это с ассоциацией игроков. Если будет медицинская польза, то мы можем это использовать. Хотя баскетбол не такой болезненный вид спорта, чтобы мы сильно нуждались в марихуане.
marksan
С этого начиналось вся наркомания! Оборжался! Только лежу читаю Том Клэнси, Грант Блэквуд "Живым или мёртвым" и тут эта статья! Все лекарства были созданы в лабораториях для ВС США! Все обезболивающие лекарства использовали в своей основе многочисленные опиаты и их вытяжки! Потом на арену вышли синтетики! Вы не думайте, что на этом химики остановились! Жизнь продолжается!
16:56 15 августа
Долго наблюдал за идиотами на эт
Ему эта тема интересна))))
15:21 15 августа
teller
пора уже ниггам расслабляться прямо на площадке)сенсимильи хватит на всех)
14:53 15 августа