Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

НБА изменит расписание из-за коронавируса

11:34

НБА повторно перенесла некоторые игры команд, столкнувшихся с коронавирусом, чтоб облегчить им вторую половину сезона, о чем лига сообщила на своем официальном сайте.

Первые изменения коснулись «Вашингтона» и «Портленда». Их очную встречу перенесли со второй половины сезона на 2 февраля. Также игра «Вашингтона» и «Шарлотт» пройдет 7 февраля (изначально 20 января), а матч «Портленда» и «Шарлотт» состоится во второй половине сезона, а не 7 февраля. Дальнейшие изменения расписания находятся в разработке.

Напомним, что лига уже перенесла 22 матча из-за коронавируса.

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир