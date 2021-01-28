НБА изменит расписание из-за коронавируса

НБА повторно перенесла некоторые игры команд, столкнувшихся с коронавирусом, чтоб облегчить им вторую половину сезона, о чем лига сообщила на своем официальном сайте.

Первые изменения коснулись «Вашингтона» и «Портленда». Их очную встречу перенесли со второй половины сезона на 2 февраля. Также игра «Вашингтона» и «Шарлотт» пройдет 7 февраля (изначально 20 января), а матч «Портленда» и «Шарлотт» состоится во второй половине сезона, а не 7 февраля. Дальнейшие изменения расписания находятся в разработке.

Напомним, что лига уже перенесла 22 матча из-за коронавируса.