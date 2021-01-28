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«Нью-Орлеан» готов обменять ряд игроков

09:57
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«Нью-Орлеан» готов расстаться с тремя баскетболистами, сообщает RealGM со ссылкой на журналиста ESPN Брайана Уиндхорста.

По информации источника, «Пеликанс» сделали доступными для обмена разыгрывающих Эрика Бледсо, Лонзо Болла и атакующего защитника Джей Джея Редика.

«Нью-Орлеан» занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции с 6 победами и 10 поражениями. Утром 28 января команда обыграла «Вашингтон» (124:106) в матче регулярного чемпионата.

Дополнительная информация:

https://basketball.realgm.com/wiretap/261327/Pelicans-Shopping-Eric-Bledsoe-On-Trade-Market

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