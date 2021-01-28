Центровой «Филадельфии» Эмбиид считает, что Леброна должны были удалить

Центровой «Филадельфии» Джоэль Эмбиид негативно отозвался о судействе в матче с «Лос-Анджелес Лейкерс» (107:106). Камерунцу не понравилось наказание Леброна за фол нем.

— Для начала, хочу сказать, что это было очень опасно. Гарантирую, что если бы я так сфолил, то был бы сразу удален. Со мной ранее уже случалось, что я получал неспортивные фолы ни за что. Сравните с тем, за что мне дали фол на Дэвисе. Я не бил его локтем, мог задеть, но не думаю, что это неспортивный, если сравнивать с фолом Леброна. Леброн должен был получить неспортивный фол второй степени (удаление с площадки), — сказал центровой «Филадельфии» на послематчевой пресс-конференции.

LeBron with a foul on Embiid who goes down hard ?pic.twitter.com/buqvtyzb0a — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) January 28, 2021

После падения 26-летний баскетболист продолжил игру. В активе Эмбиида 28 очков, 6 подборов, 4 передачи и 2 блока.