На UFC 247 почтили память Коби Брайанта

Перед началом турнира по ММА UFC 247 в Хьюстоне (США) организаторы почтили память бывшего баскетболиста «Лейкерс» Коби Брайанта.

На арене выключили свет, после чего на табло появилось изображение с номерами маек Коби, под которыми он выступал. На протяжении карьеры легендарный баскетболист играл под 8-м и 24-м номерами. Болельщики скандировали имя прославленного спортсмена.

Коби Брайанту был 41 год. Он погиб при крушении вертолета. Вместе с ним погибла его дочь Джанна, а также бейсбольный тренер колледжа Коста-Месы Джон Альтобелли, его жена и дочь Всего на борту упавшего вертолета находились девять человек. Пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Брайант считался одним из величайших баскетболистов всех времен.