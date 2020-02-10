На президента «Торонто» подали иск в суд
21:33
На президента «Торонто» Масаи Уджири подал в суд заместитель шерифа округа Аламеда (штат Окленд, США), сообщает CBС.
Инцидент произошел после победы «Рэпторз» в плей-офф в прошлом плей-офф. Из офиса шерифа сообщили, что Уджири ударил заместителя шерифа, пытаясь попасть на площадку после игры.
Уджири направился на площадку сразу после сирены, чтобы отпраздновать победу своей команды. Не увидев у него аккредитации, помощник шерифа закрыл ему проход.
Позже пострадавший нанял адвоката и теперь подал иск. Он настаивает на том, что в результате нападения получил серьезную травму челюсти и сотрясение мозга, которые вынудили его уйти на больничный.