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На президента «Торонто» подали иск в суд

21:33
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На президента «Торонто» Масаи Уджири подал в суд заместитель шерифа округа Аламеда (штат Окленд, США), сообщает CBС.

Инцидент произошел после победы «Рэпторз» в плей-офф в прошлом плей-офф. Из офиса шерифа сообщили, что Уджири ударил заместителя шерифа, пытаясь попасть на площадку после игры.

Уджири направился на площадку сразу после сирены, чтобы отпраздновать победу своей команды. Не увидев у него аккредитации, помощник шерифа закрыл ему проход.

Позже пострадавший нанял адвоката и теперь подал иск. Он настаивает на том, что в результате нападения получил серьезную травму челюсти и сотрясение мозга, которые вынудили его уйти на больничный.

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