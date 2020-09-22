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На пост главного тренера «Чикаго» претендуют четыре специалиста

08:17
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«Чикаго» сократил список кандидатов на пост главного тренера после собеседований с несколькими кандидатами. «Буллз» остались довольны собеседованиями с Уэсом Ансельдом-младшим, Айме Удокой, Дэрвином Хэмом и Кенни Эткинсоном, сообщает The Athletic.

Ассистент главного тренера «Филадельфии» Удока изначально считался фаворитом, однако Ансельд-младший («Денвер») набрал вистов после успешного выступления своей команды в плей-офф.

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