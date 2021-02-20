«Торонто» обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НБА — 86:81.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Рэпторс» Норман Пауэлл, установивший личный рекорд результативности в сезоне-2020/21. На его счету 31 очко.

НБА

Регулярный сезон

«Миннесота» — «Торонто» — 81:86 (15:28, 20:17, 29:13, 17:28)

М: Таунс (19+13 подборов), Бизли (13), Маклафлин (11)

Т: Пауэлл (31), Ванвлит (12), Дэвис (11)

20 февраля.