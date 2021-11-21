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«Миннесота» разгромила «Мемфис»

06:54
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«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НБА разгромила «Мемфис» со счетом 138:95.

Самым результативным стал защитник «Тимбервулвз» Д'Анджело Расселл, набравший 28 очков.

В составе «Гриззлис» больше всех набрал защитник Десмонд Бэйн — 21 очко.

НБА

Регулярный сезон

«Миннесота» — «Мемфис» — 138:95 (40:23, 32:20, 41:28, 25:24)

21 ноября. Миннеаполис. «Target Center».

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Роман Шишов все материалы автора
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