Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Милуоки» победил «Орландо»

06:29

«Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА победил «Орландо» со счетом 117:108.

Самым результативным стал форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, набравший 32 очка. Вторым по результативности стал его партнер по команде Бобби Портис (24 очка).

У «Орландо» больше всех набрал защитник Ар Джей Хэмптон (19 очков).

НБА

Регулярный сезон

«Милуоки» — «Орландо» — 117:108 (36:24, 26:26, 34:21, 21:37)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Роман Шишов все материалы автора
Читайте также
Если Гинера выдавливают из ЦСКА, позовите его в «Спартак»! Мнение Рабинера
Командир МКС Шкаплеров рассказал о боге и инопланетянах в космосе
0