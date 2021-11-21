«Милуоки» победил «Орландо»
«Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА победил «Орландо» со счетом 117:108.
Самым результативным стал форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, набравший 32 очка. Вторым по результативности стал его партнер по команде Бобби Портис (24 очка).
У «Орландо» больше всех набрал защитник Ар Джей Хэмптон (19 очков).
НБА
Регулярный сезон
«Милуоки» — «Орландо» — 117:108 (36:24, 26:26, 34:21, 21:37)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю