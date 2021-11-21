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39 очков Лилларда принесли «Портленду» победу над «Филадельфией», «Юта» победила «Сакраменто»

08:29
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«Портленд» одержал победу над «Филадельфией» в матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча проходила на стадионе «Мода-центр» в Портленде и завершилась со счетом 118:111.

Лучшую результативность в игре показал разыгрывающий хозяев Дэмьен Лиллард, набрав 39 очков.

В параллельном матче «Юта» победила «Сакраменто» — 123:105.

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Карен Саркисян все материалы автора
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