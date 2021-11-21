39 очков Лилларда принесли «Портленду» победу над «Филадельфией», «Юта» победила «Сакраменто»
«Портленд» одержал победу над «Филадельфией» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча проходила на стадионе «Мода-центр» в Портленде и завершилась со счетом 118:111.
Лучшую результативность в игре показал разыгрывающий хозяев Дэмьен Лиллард, набрав 39 очков.
В параллельном матче «Юта» победила «Сакраменто» — 123:105.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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