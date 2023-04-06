«Милуоки» в шестой раз в истории станет лидером «Запада» по итогам «регулярки»

«Милуоки» обыграл «Чикаго» (105:92) в матче регулярного чемпионата НБА. Таким образом, «Бакс» обеспечили себе первое место в турнирной таблице Западной конференции.

Команда Майка Буденхолцера одержала 58 побед в 80 матчах, потерпев 22 поражения. Занимающий второе место «Бостон» отстает на 3 победы за 2 матчах до конца «регулярки».

«Милуоки» в шестой раз в клубной истории завершил регулярный сезон на первом месте. Ранее они лидировали по итогам сезонов-1970/71, 1972/73, 1973/74, 2018/19 и 2019/20.