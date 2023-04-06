Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Игры
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 07:58

«Милуоки» в шестой раз в истории станет лидером «Запада» по итогам «регулярки»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Милуоки» обыграл «Чикаго» (105:92) в матче регулярного чемпионата НБА. Таким образом, «Бакс» обеспечили себе первое место в турнирной таблице Западной конференции.

Команда Майка Буденхолцера одержала 58 побед в 80 матчах, потерпев 22 поражения. Занимающий второе место «Бостон» отстает на 3 победы за 2 матчах до конца «регулярки».

«Милуоки» в шестой раз в клубной истории завершил регулярный сезон на первом месте. Ранее они лидировали по итогам сезонов-1970/71, 1972/73, 1973/74, 2018/19 и 2019/20.

БК Милуоки Бакс
0
Читайте также
Спартак Гогниев покинул пост главного тренера «Химок»
Почему нам стоит стать жестче в отношениях с МОК. Мнение политолога
Cisco уничтожила запчасти для оборудования в России на 1,9 млрд рублей
Военкор назвал выгодным для армии РФ медленный штурм Артемовска
«Подарок полетел, воздух чист, отработали супер!»
Тело водителя упавшей с моста фуры нашли водолазы в Хабаровском крае
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Клипперс» переиграли «Лейкерс». Леброн набрал 33 очка
Новости
RSS RSS
Все новости