«Милуоки» в гостях обыграл «Голден Стэйт»

«Милуоки» выиграл у «Голден Стэйт» (107:98) в матче регулярного чемпионата НБА.

В составе победителей самым результативным стал Яннис Адетокумбо — 30 очков и 13 подборов. У хозяев с 19-ю очками лучшим снайпером стал Алек Беркс.

«Милуоки» лидирует в Восточной конференции. «Голден Стэйт» занимает последнее место на Западе.

НБА

Регулярный чемпионат

«Голден Стэйт» — «Милуоки» — 98:107 (19:19, 20:28, 33:34, 26:26)

9 января.