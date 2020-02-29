«Милуоки» обыграл «Оклахому» благодаря дабл-даблу Адетокунбо
06:26
«Нью-Орлеан» обыграл «Кливленд» в матче регулярного чемпионата НБА (116:104).
В другой встрече «Милуоки» на своем паркете одолел «Оклахому» (133:86). Дабл-даблом отметился форвард Яннис Адетокунбо.
НБА
Регулярный чемпионат
«Нью-Орлеан» — «Кливленд» — 116:104 (43:25, 27:30, 25:28, 21:21)
Н: Ингрэм (29), Уильямсон (24), Холидэй (22).
К: Секстон (31), Портер (16), Гарлэнд (15).
«Милуоки» — «Оклахома» — 133:86 (31:24, 39:23, 37:22, 26:17)
М: Адетокунбо (32 + 13 подборов), Мэттьюз (14), Хилл (14).
О: Пол (18), Гилджес-Александер (11), Шредер (9).
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