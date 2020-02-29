«Милуоки» обыграл «Оклахому» благодаря дабл-даблу Адетокунбо

«Нью-Орлеан» обыграл «Кливленд» в матче регулярного чемпионата НБА (116:104).

В другой встрече «Милуоки» на своем паркете одолел «Оклахому» (133:86). Дабл-даблом отметился форвард Яннис Адетокунбо.

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Орлеан» — «Кливленд» — 116:104 (43:25, 27:30, 25:28, 21:21)

Н: Ингрэм (29), Уильямсон (24), Холидэй (22).

К: Секстон (31), Портер (16), Гарлэнд (15).

«Милуоки» — «Оклахома» — 133:86 (31:24, 39:23, 37:22, 26:17)

М: Адетокунбо (32 + 13 подборов), Мэттьюз (14), Хилл (14).

О: Пол (18), Гилджес-Александер (11), Шредер (9).