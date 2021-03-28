«Милуоки» проиграл «Нью-Йорку», «Сан-Антонио» победил «Чикаго»
«Милуоки» проиграл «Нью-Йорку» в матче регулярного чемпионата НБА — 96:102.
Это поражение стало для «Бакс» вторым подряд. Ранее «Милуоки» уступил «Бостону» (114:122).
«Милуоки» занимает третье место в таблице Восточной конференции, «Нью-Йорк» идет на пятой строчке.
В параллельных матчах «Сан-Антонио» победил «Чикаго», «Хьюстон» разгромил «Миннесоту», а «Детройт» уступил «Вашингтону».
НБА
Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Детройт» — 106:92 (33:22, 35:19, 11:34, 27:17)
В: Уэстбрук (19 + 19 подборов + 10 передач), Бил (17), Хачимура (14)
Д: Эллингтон (15), Пламли, Стюарт (оба — 11), Бэй, Грант (оба — 9)
«Милуоки» — «Нью-Йорк» — 96:102 (25:32, 29:25, 23:24, 19:21)
М: Адетокунбо (23 + 10 подборов), Нвора (21 + 10 подборов), Лопес (12 + 10 подборов)
Н: Беркс (21 + 10 подборов), Беркс (21), Куикли, Роуз (оба — 13)
«Миннесота» — «Хьюстон» — 107:129 (29:41, 19:33, 30:24, 29:31)
М: Таунс (27 + 15 подборов), Эдвардс (27), Макдэниэлс (14)
Х: Портер-младший (25), Огастин (20), Браун, Олиник (оба — 16)
«Сан-Антонио» — «Чикаго» — 120:104 (33:20, 32:19, 31:34, 24:31)
С: Пелтль (20), Дерозан (17), Миллс, Д. Уайт (оба — 16)
Ч: Вучевич (21), Лавин (18), К. Уайт (13)
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