Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты WNBA
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Милуоки» проиграл «Нью-Йорку», «Сан-Антонио» победил «Чикаго»

06:08
Теги:

«Милуоки» проиграл «Нью-Йорку» в матче регулярного чемпионата НБА — 96:102.

Это поражение стало для «Бакс» вторым подряд. Ранее «Милуоки» уступил «Бостону» (114:122).

«Милуоки» занимает третье место в таблице Восточной конференции, «Нью-Йорк» идет на пятой строчке.

В параллельных матчах «Сан-Антонио» победил «Чикаго», «Хьюстон» разгромил «Миннесоту», а «Детройт» уступил «Вашингтону».

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Детройт» — 106:92 (33:22, 35:19, 11:34, 27:17)

В: Уэстбрук (19 + 19 подборов + 10 передач), Бил (17), Хачимура (14)

Д: Эллингтон (15), Пламли, Стюарт (оба — 11), Бэй, Грант (оба — 9)

«Милуоки» — «Нью-Йорк» — 96:102 (25:32, 29:25, 23:24, 19:21)

М: Адетокунбо (23 + 10 подборов), Нвора (21 + 10 подборов), Лопес (12 + 10 подборов)

Н: Беркс (21 + 10 подборов), Беркс (21), Куикли, Роуз (оба — 13)

«Миннесота» — «Хьюстон» — 107:129 (29:41, 19:33, 30:24, 29:31)

М: Таунс (27 + 15 подборов), Эдвардс (27), Макдэниэлс (14)

Х: Портер-младший (25), Огастин (20), Браун, Олиник (оба — 16)

«Сан-Антонио» — «Чикаго» — 120:104 (33:20, 32:19, 31:34, 24:31)

С: Пелтль (20), Дерозан (17), Миллс, Д. Уайт (оба — 16)

Ч: Вучевич (21), Лавин (18), К. Уайт (13)

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд