«Нью-Орлеан» обыграл «Даллас», Уильямсон набрал 38 очков

«Нью-Орлеан» обыграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НБА — 112:103.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Пеликанс» Зайон Уильямсон, на его счету 38 очков. «Нью-Орлеан» занимает 11-е место в таблице Западной конференции, «Даллас» идет на 8-й строчке.

В параллельных матчах «Оклахома» проиграла «Бостону», «Юта» победила «Мемфис».

НБА

Регулярный сезон

«Оклахома» — «Бостон» — 94:111 (25:21, 27:26, 28:29, 14:35)

О: Маледон (22), М. Браун (21 + 23 подбора), Уильямс (12)

Б: Тэйтум (27), Дж. Браун (25), Притчард, Эдвардс (12)

«Юта» — «Мемфис» — 126:110 (39:19, 31:34, 30:29, 26:28)

Ю: Митчелл (35), Кларксон (28), Гобер (16 + 14 подборов)

М: Андерсон (16), Валанчюнас (13 + 11 подборов), Брукс (13)

«Нью-Орлеан» — «Даллас» — 112:103 (35:20, 18:33, 27:25, 32:25)

Н: Уильямсон (38), Александер-Уокер (20), Ингрэм (19)

Д: Хардуэй (30), Брансон (24), Марьянович (13 + 11 подборов)