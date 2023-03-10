«Милуоки» обыграл «Бруклин», «Мемфис» победил «Голден Стэйт»

«Милуоки» переиграл «Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА — 118:113. Центровой «Бакс» Бобби Портис стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл.

В другой встрече «Мемфис» одержал победу над «Голден Стэйт» — 131:110, несмотря на 29 очков разыгрывающего защитника «Уорриорз» Стефена Карри.

НБА

Регулярный чемпионат

«Мемфис» — «Голден Стэйт» — 131:110 (48:28, 29:31, 22:34, 32:17)

М: Джонс (22 + 11 передач), Бэйн (21), Джарен Джексон (21), Альдама (15).

Г: Карри (29), Пул (22), Др. Грин (16).

«Милуоки» — «Бруклин» — 118:113 (37:20, 27:27, 23:33, 31:33)

М: Портис (28 + 13 подборов), Б. Лопес (24 + 10 подборов), Аллен (19).

Б: Миллс (23), Томас (21), Смит (17).