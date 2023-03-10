«Индиана» в овертайме победила «Хьюстон»

«Индиана» переиграла «Хьюстон» в матче регулярного чемпионата НБА — 134:125 OT. Разыгрывающий защитник «Пэйсерс» Тайриз Халибертон оформил дабл-дабл — 29 очков и 19 передач.

В других встречах «Орландо» на своем паркете проиграл «Юте» — 124:131, «Шарлотт» на выезде выиграл у «Детройта» — 113:103.

НБА

Регулярный чемпионат

«Орландо» — «Юта» — 124:131 (28:29, 28:35, 41:33, 27:34)

О: Банкеро (26), Фульц (25), Ф. Вагнер (24), Саггс (17).

Ю: Маркканен (31), Хортон-Такер (23), Фонтеккьо (17).

«Индиана» — «Хьюстон» — 134:125 OT (38:27, 26:31, 34:33, 17:24, 19:10)

И: Халибертон (29 + 19 передач), Тернер (21), Нвора (18), Хилд (17).

Х: Смит (30 + 13 подборов), Грин (24), Мартин (23), Шенгюн (14).

«Детройт» — «Шарлотт» — 103:113 (23:31, 27:28, 33:34, 20:20)

Д: Джозеф (17), Айви (16), Уайзмен (16 + 13 подборов), Ливерс (13).

Ш: Убре (27), Розир (21), Вашингтон (20), Смит (14), Ричардс (13 + 10 подборов).