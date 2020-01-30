Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Мемфис» обыграл «Нью-Йорк», «Детройт» уступил «Бруклину»

06:19
Теги:

«Нью-Йорк» на своем паркете проиграл «Мемфису» в матче регулярного чемпионата НБА (106:127). В другой встрече «Бруклин» обыграл «Детройт» (125:115).

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк» — «Мемфис» — 106:127 (32:32, 20:27, 32:37, 22:31)

Н: Моррис (17), Рэндл (16 + 14 подборов), Дотсон (15), Пэйтон (15 + 11 подборов).

М: Брукс (27), Краудер (18), Морант (18 + 10 передач).

«Бруклин» — «Детройт» — 125:115 (32:30, 38:38, 29:25, 26:22)

Б: Динуидди (28), Принс (22), Ирвинг (20).

Д: Джексон (230, Роуз (22), Вуд (20).

НБА: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы конференций, обзоры матчей

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/basketball/L/men/nba/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир