«Мемфис» обыграл «Нью-Йорк», «Детройт» уступил «Бруклину»

«Нью-Йорк» на своем паркете проиграл «Мемфису» в матче регулярного чемпионата НБА (106:127). В другой встрече «Бруклин» обыграл «Детройт» (125:115).

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк» — «Мемфис» — 106:127 (32:32, 20:27, 32:37, 22:31)

Н: Моррис (17), Рэндл (16 + 14 подборов), Дотсон (15), Пэйтон (15 + 11 подборов).

М: Брукс (27), Краудер (18), Морант (18 + 10 передач).

«Бруклин» — «Детройт» — 125:115 (32:30, 38:38, 29:25, 26:22)

Б: Динуидди (28), Принс (22), Ирвинг (20).

Д: Джексон (230, Роуз (22), Вуд (20).

НБА: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы конференций, обзоры матчей