«Майами» обыграл «Нью-Орлеан», несмотря на «дабл-дабл» Уильямсона

«Майами» обыграл «Нью-Орлеан» в матче регулярного сезона НБА. Самым результативным игроком встречи стал форвард «Пеликанс» Зион Уильямсон, набравший 32 очка и сделавший 14 подборов.

НБА

Регулярный сезон

«Майами» — «Нью-Орлеан» — 111:98 (29:26, 37:27, 22:26, 23:19)

М: Робинсон (23), Драгич (18), Адебайо (17), Брэдли (12), Херро (11), Ачиува (11).

Н: Уильямсон (32 + 14 подборов), Ингрэм (28), Харт (12).