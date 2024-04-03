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Сегодня, 05:26

«Майами» переиграл «Нью-Йорк». Розир набрал 34 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Майами» обыграл «Нью-Йорк» в матче регулярного чемпионата НБА — 109:99.

НБА

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Оклахома-Сити» — 109:105 (25:22, 19:32, 29:26, 36:25)

Ф: Убре (25), Эмбиид (24), Харрис (18), Рид (12).

О: Холмгрен (22), Уиггинс (15), Дорт (15), Джо (14).

«Майами» — «Нью-Йорк» — 109:99 (34:22, 24:21, 25:30, 26:26)

М: Розир (34), Батлер (17), Адебайо (15), Хайсмит (14).

Н: Дивинченцо (31), Макбрайд (24), Брансон (20 + 10 передач).

«Миннесота» — «Хьюстон» — 113:106 (16:23, 38:22, 27:27, 32:34)

М: Рид (25), Эдвардс (21), Конли (14), Гобер (12 + 14 подборов).

Х: Грин (26), Ванвлит (22), Смит (18).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
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