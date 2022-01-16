«Майами» дома проиграл «Филадельфии»

«Филадельфия» на выезде обыграла «Майами» (109:98) в регулярном чемпионате НБА.

Самым результативным игроком в составе победителей был Джоэл Эмбиид, набравший 32 очка. У хозяев больше всех набрал Омер Юртсевен — 22 очка.

В других матчах «Оклахома» проиграла «Кливленду» — 102:107, «Бостон» дома обыграл «Чикаго» (114:112), «Сан-Антонио» оказался сильнее «ЛА Клипперс» — 101:94.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Майами» — «Филадельфия» — 98:109 (29:20, 21:23, 23:32, 25:34)

16 января. Майами. «FTX Arena».

«Оклахома» — «Кливленд» — 102:107 (32:24, 24:22, 29:37, 17:24)

16 января. Оклахома-Сити. «Paycom Center».

«Бостон» — «Чикаго» — 114:112 (32:22, 22:27, 30:34, 30:29)

16 января. Бостон. «TD Garden».

«Сан-Антонио» — «ЛА Клипперс» — 101:94 (21:22, 35:25, 29:33, 16:14)

16 января. Сан-Антонио. «AT&T Center».