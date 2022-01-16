«Портленд» в гостях обыграл «Вашингтон»

«Вашингтон» дома проиграл «Портленду» (110:115) в матче регулярного чемпионата НБА.

Самым результативным игроком в составе победителей был Энферни Саймонс, набравший 31 очко. У хозяев больше всех набрал Спенсер Динвиди — 27 очков.

В другом матче «Нью-Йорк» в гостях обыграл «Атланту» (117:108), а «Бруклин» разгромил «Нью-Орлеан» (120:105).

Баскетбол

НБА

«Вашингтон» — «Портленд» — 110:115 (24:29, 33:39, 23:26, 30:21)

16 января. Вашингтон. «Capital One Arena».

«Атланта» — «Нью-Йорк» — 108:117 (28:31, 23:34, 26:20, 31:32)

16 января. Атланта. «State Farm Arena».

«Бруклин» — «Нью-Орлеан» — 120:105 (32:22, 37:19, 26:36, 25:28)

16 января. Нью-Джерси. «Barclays Center».