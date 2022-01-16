«Денвер» разгромил «Лейкерс», «Даллас» обыграл «Орландо»

«Лейкерс» в гостях крупно проиграл «Денверу» (96:133) в матче регулярного чемпионата НБА.

Самым результативным в составе хозяев стал Бонс Хиланд, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 10 подборов. У гостей встречи больше всех набрал Леброн Джеймс — 25 очков.

В другом матче чемпионата «Даллас» оказался сильнее «Орландо» (108:92).

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«Денвер» — «ЛА Лейкерс» — 133:96 (34:29, 39:31, 29:19, 31:17)

16 января. Денвер. «Ball Arena».

«Даллас» — «Орландо» — 108:92 (32:23, 23:20, 30:25, 23:24)

16 января. Даллас. «American Airlines Center».