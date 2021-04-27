«Майами» проиграл «Чикаго», «Миннесота» выиграл у «Юты»
05:51
«Миннесота» выиграла у «Юты» в матче регулярного чемпионата НБА (105:104). В других встречах «Нью-Орлеан» обыграл «Клипперс» (120:103), «Майами» проиграл «Чикаго» (102:110).
НБА
Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Юта» — 105:104 (17:33, 32:14, 34:23, 22:34)
М: Расселл (27 + 12 передач), Таунс (21 + 11 подборов), Эдвардс (14), Эрнангомес (14).
Ю: Конли (26), Гобер (18), Ньянг (14).
«Нью-Орлеан» — «Клипперс» — 120:103 (33:20, 29:28, 33:30, 25:25)
Н: Уильямсон (23), Болл (18), Бледсоу (18).
К: Мэнн (17), Казинс (16 + 11 подборов), Моррис (15).
"Майами" - «Чикаго» — 102:110 (26:20, 27:32, 29:24, 20:34)
М: Батлер (33), Адебайо (23), Ариза (18).
Ч: Вучевич (24 + 11 подборов), Тайс (23 + 12 подборов), Уайт (17).
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