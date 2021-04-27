Трипл-дабл Уэстбрука принес «Вашингтону» победу над «Сан-Антонио»
«Вашингтон» проиграл «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА (143:146 ОТ). «Сперс» прервали 8-матчевую победную серию «Уизардс».
В других встречах «Филадельфия» переиграла «Оклахому» (121:90), «Орландо» проиграл «Лейкерс» (103:114), «Детройт» выиграл у Атланты" (100:86), «Тороно» обыграл «Кливленд» (112:96).
НБА
Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Оклахома-Сити» — 121:90 (34:26, 26:19, 33:21, 28:24)
Ф: Эмбиид (21), Симмонс (12), Харрис (11).
О: Джером (22), Бэйзли (14), Браун (11).
«Орландо» — «Лейкерс» — 103:114 (16:28, 40:22, 24:29, 23:35)
О: Окики (18), Харрис (17), Энтони (15).
Л: Шредер (21 + 10 передач), Дэвис (18), Харрелл (18).
«Детройт» — «Атланта» — 100:86 (27:23, 28:21, 19:23, 26:19)
Д: Джексон (18), Грант (18), Джозеф (15).
А: Богданович (17), Хертер (15), Коллинз (14).
«Вашингтон» — «Сан-Антонио» — 143:146 OT (34:38, 28:27, 33:30, 38:38, 10:13)
В: Бил (45), Уэстбрук (22 + 13 подборов + 14 передач), Лень (17 + 10 подборов).
С: Дерозан (37 + 10 передач), Мюррэй (25 + 17 подборов), Джонсон (21).
«Нью-Йорк» — «Финикс» — 110:118 (36:29, 27:27, 24:31, 23:31)
Н: Роуз (22), Рэндл (18), Барретт (17), Буллок (17).
Ф: Букер (33), Бриджес (21), Пол (20).
«Торонто» — «Кливленд» — 112:96 (33:23, 16:25, 32:22, 31:26)
Т: Сиакам (25), Ануноби (20), Флинн (18).
К: Окоро (20), Аллен (15), Гарлэнд (13 + 10 передач).
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