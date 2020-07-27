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Лу Уильямс отправлен на 10-дневный карантин из-за посещения стрип-клуба

08:35
Лу Уильямс. Фото USA Today Sports
Лу Уильямс. Фото USA Today Sports
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Защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Лу Уильямс проведет дополнительный 10-дневный карантин после того, как покинул «пузырь» в Орландо и посетил стриптиз-клуб в Атланте, сообщает в Twitter инсайдер Шэмс Чарания.

На прошлой неделе защитник покинул Орландо по семейным обстоятельствам. Баскетболист подтвердил, что посетил клуб после церемонии прощания со своим дедом.

Уильямс вернулся в кампус НБА в Орландо в субботу. 33-летний защитник точно пропустит первые два матча рестарта — с «Лейкерс» 30 июля и «Пеликанс» 1 августа.

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