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Сегодня, 01:28

Лиллард подтвердил переход в «Милуоки»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Разыгрывающий защитник Дэмиэн Лиллард прокомментировал свой переход в «Милуоки» в результате трехстороннего обмена из «Портленда» с участием «Финикса».

«О случайных людях речь не идет, а что касается настоящих поклонников «Блэйзерс» и города Портленд, который я искренне люблю... с ними я пообщаюсь правдиво. Следите за обновлениями. С нетерпением жду следующей главы! «Бакс», — написал Лиллард.

Лиллард был выбран «Портлендом» под общим 6-м номером на драфте 2012 года и всю карьеру провел в этом клубе.

Дэмиан Лиллард. ESPN: Лиллард станет игроком «Милуоки» в результате обмена с участием «Финикса»

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БК Портленд Трэйл Блэйзерс
Дэмиэн Лиллард
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ESPN: Лиллард станет игроком «Милуоки» в результате обмена с участием «Финикса»
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