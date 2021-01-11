«Лейкерс» в гостях победил «Хьюстон», «Денвер» разгромил «Нью-Йорк»
08:18
«Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА в гостях победил «Хьюстон» со счетом 120:102.
Самым результативным в составе гостей стал Энтони Дэвис, набравший 27 очков.
У «Рокитс» лучшим стал Кристиан Вуд, у которого 23 очка.
В другой встрече «Денвер» также на чужой площадке разгромил «Нью-Йорк» — 114:89.
НБА
Регулярный сезон
«Хьюстон» — «Лейкерс» — 102:120 (21:25, 25:40, 29:23, 27:32)
«Нью-Йорк» — «Денвер» — 89:114 (21:28, 17:31, 26:23, 25:32)
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