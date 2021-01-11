«Лейкерс» в гостях победил «Хьюстон», «Денвер» разгромил «Нью-Йорк»

«Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА в гостях победил «Хьюстон» со счетом 120:102.

Самым результативным в составе гостей стал Энтони Дэвис, набравший 27 очков.

У «Рокитс» лучшим стал Кристиан Вуд, у которого 23 очка.

В другой встрече «Денвер» также на чужой площадке разгромил «Нью-Йорк» — 114:89.

НБА

Регулярный сезон

«Хьюстон» — «Лейкерс» — 102:120 (21:25, 25:40, 29:23, 27:32)

«Нью-Йорк» — «Денвер» — 89:114 (21:28, 17:31, 26:23, 25:32)