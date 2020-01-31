«Лейкерс» приготовились к первому матчу без Брайанта. Впечатляющее фото

Сегодня, 1 февраля, «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА примут «Портленд». Для калифорнийцев это будет первая домашняя встреча после трагической гибели Коби Брайанта. «Озерники» подготовили футболки с 8-м и 24-м номерами.

Коби Брайанту был 41 год. Он погиб при крушении вертолета. Вместе с ним погибла его дочь Джанна, а также бейсбольный тренер колледжа Коста-Месы Джон Альтобелли, его жена и дочь.

Всего на борту упавшего вертолета находились девять человек. Пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Брайант считался одним из величайших баскетболистов всех времен. Он провел всю карьеру в составе «озерников».