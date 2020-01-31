Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Лейкерс» приготовились к первому матчу без Брайанта. Впечатляющее фото

23:26
Теги:

Сегодня, 1 февраля, «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА примут «Портленд». Для калифорнийцев это будет первая домашняя встреча после трагической гибели Коби Брайанта. «Озерники» подготовили футболки с 8-м и 24-м номерами.

Коби Брайанту был 41 год. Он погиб при крушении вертолета. Вместе с ним погибла его дочь Джанна, а также бейсбольный тренер колледжа Коста-Месы Джон Альтобелли, его жена и дочь.

Всего на борту упавшего вертолета находились девять человек. Пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Брайант считался одним из величайших баскетболистов всех времен. Он провел всю карьеру в составе «озерников».

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир