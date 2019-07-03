"Лейкерс" подписал однолетний контракт с 33-летним форвардом Дадли

Форвард Джаред Дадли подписал однолетний контракт с "Лейкерс", сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. Он заработает 2,5 миллиона долларов. 33-летний Дадли – пятый игрок "озерников" на одностороннем соглашении после Леброна Джеймса, Энтони Дэвиса, Кайла Кузмы и Троя Дэниэлса.

В прошлом сезоне Дадли выступал за "Бруклин" и набирал в среднем 4,9 очка за игру, проводя на площадке чуть более 20 минут.

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