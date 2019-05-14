"Лейкерс" объявили о назначении Вогеля

"Лейкерс" объявили о назначении Фрэнка Вогеля на пост главного тренера, информирует официальный сайт клуба. В соответствии с политикой команды условия соглашения не были опубликованы.

Вогель стал третьим тренером, которому "Лейкерс" предложили возглавить команду после отставки Люка Уолтона. Ранее от этой должности отказались Монти Уильямс и Тайрон Лю.

45-летний Вогель ранее работал с "Индианой", которую выводил в полуфинал плей-офф НБА дважды, и "Орландо", где добивался 29 и 25 побед за два сезона.

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