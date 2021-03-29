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«Лейкерс» объявил о подписании контракта с центровым Драммондом

07:30
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Центровой Андре Драммонд подписал контракт с «Лейкерс», сообщает пресс-служба клуба.

Сообщалось, что «Лейкерс» предложит игроку соглашение на ветеранский минимум. Для баскетболиста не важна зарплата, которую он будет получать в клубе, так как он получит место в стартовом составе и сможет бороться за титул чемпионат НБА.

27-летний американец играл за «Кливленд» с 2020 года. Ранее центровой с 2012 года выступал за «Детройт».

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