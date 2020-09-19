«Лейкерс» начали с победы полуфинальную серию с «Денвером»

«Лейкерс» переиграли «Денвер» в первом матче 1/2 финала плей-офф НБА (126:114). Самым результативным игроком стал форвард команды из Лос-Анджелеса Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл — 37 очков и 10 подборов.

Следующая встреча состоится 21 сентября.

НБА

Плей-офф

1/2 финала

Первый матч

«ЛА Лейкерс» — «Денвер» — 126:114 (36:38, 34:21, 33:20, 23:35)

Л: Дэвис (37 + 10 подборов), Колдуэлл-Поуп (18), Джеймс (15 + 12 передач).

Д: Йокич (21), Мюррей (21), Портер (14 + 10 подборов).

Счет в серии: 1-0.