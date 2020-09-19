«Лейкерс» начали с победы полуфинальную серию с «Денвером»
06:36
«Лейкерс» переиграли «Денвер» в первом матче 1/2 финала плей-офф НБА (126:114). Самым результативным игроком стал форвард команды из Лос-Анджелеса Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл — 37 очков и 10 подборов.
Следующая встреча состоится 21 сентября.
НБА
Плей-офф
1/2 финала
Первый матч
«ЛА Лейкерс» — «Денвер» — 126:114 (36:38, 34:21, 33:20, 23:35)
Л: Дэвис (37 + 10 подборов), Колдуэлл-Поуп (18), Джеймс (15 + 12 передач).
Д: Йокич (21), Мюррей (21), Портер (14 + 10 подборов).
Счет в серии: 1-0.
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