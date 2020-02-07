«Лейкерс» могут подписать Даррена Коллисона. Прошлым летом он завершил карьеру и хотел посвятить себя религии

«Лейкерс» могут усилить состав 32-летним разыгрывающим Дарреном Коллисоном, сообщает ESPN.

По информации издания, калифорнийская команда уже провела предварительные переговоры, игрок попросил дать ему неделю времени на то, чтобы все обговорить с семьей. В пятницу Коллисон был на матче регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» — «Хьюстон» (111:121), он смотрел игру в компании владелицы «озерников», Джини Басс.

Последней командой, за которую выступал Коллисон, была «Индиана». Летом 2019 года баскетболист неожиданно для многих заявил о том, что завершает карьеру и собирается посвятить себя религии. Тем не менее, в последнее время в СМИ появлялась информация о желании Коллисона вернуться в НБА, а также о том, что ему интересно выступать за одну из команд Лос-Анджелеса, так как он родом из этого города.

В заявке «Лейкерс» находится 15 баскетболистов, это максимально возможное количество. Для того, чтобы подписать Коллисона, «озерникам» придется отчислить кого-то из нынешних членов команды, поскольку рынок обменов закрылся 6 февраля.