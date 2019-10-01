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Леонард хочет войти в историю в новом сезоне

04:29
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Форвард «Клипперс» Кавай Леонард поделился ожиданиями от нового сезона. Он перешел в клуб из Лос-Анджелеса в межсезонье в статусе свободного агента.

— Хочу выиграть так же сильно, как и с любой другой командой, — цитирует Yahoo Sports Кавая. — Людям интересно следить за тем, выиграю ли я в этом сезоне. Хочу побеждать каждый год, хочу войти в историю в этом сезоне. Главное — веселиться, выкладываться в матчах.

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