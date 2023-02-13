Леброн рискует пропустить матч с «Портлендом»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс может пропустить матч регулярного чемпионата НБА с «Портлендом», сообщает инсайдер Марк Стейн.

Нападающий может не принять участие в встрече из-за болей в левом голеностопном суставе. Баскетболист уже пропустил матчи против «Милуоки» (106:115) и «Голден Стейт» (103:109).

Ранее главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм заявлял, что форвард вернется к играм до перерыва на Матч звезд.

Игра «Портленд» — «Лейкерс» состоится 14 февраля, начало матча — 06.00 мск.