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Леброн Джеймс пропустит матч «Лейкерс» с «Финиксом» из-за травмы

Иван Торопцев
Корреспондент
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Леброн Джеймс.
Фото Global Look Press

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс пропустит матч регулярного чемпионата НБА против «Финикса» из-за травмы, сообщает журналист LA Times Брэд Тернер.

37-летний американец не сможет выйти на паркет из-за проблем с левым голеностопом. Также встречу пропустят защитник Остин Ривз (растяжение правого голеностопа) и форвард Энтони Дэвис (травма правой ноги). У «Финикса» не сыграет один из лидеров команды, защитник Дэвин Букер.

Матч «Лейкерс» — «Финикс» состоится сегодня, 20 декабря и начнется в 5.00 (мск).

В сезоне-2022/23 Леброн Джеймс принял участие в 22 матчах, набирая в среднем 27,0 очка, 8,5 подбора и 6,5 передачи за игру.

БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Финикс Санс
Леброн Джеймс
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