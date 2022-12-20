Леброн Джеймс пропустит матч «Лейкерс» с «Финиксом» из-за травмы

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс пропустит матч регулярного чемпионата НБА против «Финикса» из-за травмы, сообщает журналист LA Times Брэд Тернер.

37-летний американец не сможет выйти на паркет из-за проблем с левым голеностопом. Также встречу пропустят защитник Остин Ривз (растяжение правого голеностопа) и форвард Энтони Дэвис (травма правой ноги). У «Финикса» не сыграет один из лидеров команды, защитник Дэвин Букер.

Матч «Лейкерс» — «Финикс» состоится сегодня, 20 декабря и начнется в 5.00 (мск).

В сезоне-2022/23 Леброн Джеймс принял участие в 22 матчах, набирая в среднем 27,0 очка, 8,5 подбора и 6,5 передачи за игру.