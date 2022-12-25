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Леброн Джеймс побьет рекорд Коби Брайанта по матчам в НБА в Рождество

Иван Торопцев
Корреспондент
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Леброн Джеймс.
Фото USA Today Sports

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс побьет рекорд Коби Брайанта по числу игр в НБА, проведенных в Рождество.

В воскресенье, 25 декабря 37-летний американец примет участие в матче против «Далласа» (22.30 мск). Джеймс сыграет в Рождество в 17-й раз в карьере и станет единоличным лидером по этому показателю. С прошлого года он делил этот рекорд с Коби Брайантом (16).

Леброн Джеймс выступает в НБА с 2003 года, нынешний сезон является для него 20-м в лиге. Форвард является четырехкратным чемпионом и четырехкратным обладателем приза лучшему баскетболисту сезона.

БК Лос-Анджелес Лейкерс
Коби Брайант
Леброн Джеймс
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