Леброн Джеймс — о поражении от «Клипперс»: «Это всего лишь один матч»
23 октября 2019, 23:48
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал поражение от «Клипперс» (102:112) в первой игре регулярного сезона НБА.
— «НБА вернулась, — цитирует Леброна ESPN.- Все желают порассуждать о том, что это был принципиальный матч, серьезная проверка. Но это всего лишь один матч, обе команды далеки от того, что хотят показывать. У «Лейкерс» большой потенциал, нам есть, куда расти.
Мои потери в четвертой четверти? Это было очень небрежно, соперник извлек из этого выгоду.
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