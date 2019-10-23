Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал поражение от «Клипперс» (102:112) в первой игре регулярного сезона НБА.

— «НБА вернулась, — цитирует Леброна ESPN.- Все желают порассуждать о том, что это был принципиальный матч, серьезная проверка. Но это всего лишь один матч, обе команды далеки от того, что хотят показывать. У «Лейкерс» большой потенциал, нам есть, куда расти.

Мои потери в четвертой четверти? Это было очень небрежно, соперник извлек из этого выгоду.

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