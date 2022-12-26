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Леброн Джеймс назвал Дирка Новицки лучшим иностранным баскетболистом в истории НБА

Иван Торопцев
Корреспондент
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Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс назвал бывшего форварда «Далласа» Дирка Новицки лучшим иностранным баскетболистом в истории НБА.

25 декабря «Маверикс» открыли статую, посвященную немцу. Это произошло перед игрой регулярного чемпионата против «Лейкерс» (124:115).

«Дирк — величайший иностранец в истории НБА за все время. Я бы поставил Ману Джинобили в один ряд с ним. Ману был хладнокровным на площадке, как и Новицки. Дирк совершил революцию, он был очень хорош», — приводит Lakers Daily слова Джеймса.

Новицки выступал за «Даллас» с 1998 по 2019 год. В 2011 году он становился чемпионом НБА в составе «Маверикс», тогда в финале плей-офф команда победила «Майами», за который играл Леброн Джеймс.

Дирк Новицки
Леброн Джеймс
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