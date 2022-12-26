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Сегодня, 05:10

Дрэймонд Грин вышел на третье место по результативным передачам в истории «Голден Стэйт»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин вышел на третье место по числу результативных передач в истории клуба.

В матче регулярного чемпионата НБА против «Мемфиса» 32-летний американец опередил по этому показателю Тима Хардуэя (3926).

Дрэймонд Грин выступает за «Голден Стэйт» всю карьеру, он был выбран клубом под общим 35-м номером драфта НБА-2012.

Рекорд по числу ассистов в истории «Уорриорз» принадлежит Стефену Карри (5565).

БК Голден Стэйт Уорриорз
Дрэймонд Грин
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