Дрэймонд Грин вышел на третье место по результативным передачам в истории «Голден Стэйт»

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин вышел на третье место по числу результативных передач в истории клуба.

В матче регулярного чемпионата НБА против «Мемфиса» 32-летний американец опередил по этому показателю Тима Хардуэя (3926).

Дрэймонд Грин выступает за «Голден Стэйт» всю карьеру, он был выбран клубом под общим 35-м номером драфта НБА-2012.

Рекорд по числу ассистов в истории «Уорриорз» принадлежит Стефену Карри (5565).