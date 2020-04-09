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Леброн Джеймс: «Если сезон отменят, то не думаю, что смогу с этим смириться»

10:59

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что не готов принять ситуацию, при которой сезон-2019/20 завершится досрочно, без определения победителя в связи с пандемией коронавируса.

— Безусловно, безопасность превыше всего, но если мы не доиграем сезон, то не думаю, что смогу с этим смириться, — передает журналист USA Today Марк Медина слова Джеймса.

В сезоне-2019/20 Джеймс принял участие в 60 матчах регулярного чемпионата, набирая 25,7 очка, 7,9 подбора и 10,6 результативной передачи в среднем за игру. Его «Лейкерс» возглавляют таблицу Западной конференции с 49 победами и 14 поражениями.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на утро 9 апреля, в мире зафиксировано 1 521 030 случаев заражения коронавирусом. Умерших — 88 565 человек, выздоровело — 331 132.

По данным Роспотребнадзора на день 9 апреля в России всего зарегистрировано 10 131 случай коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 76 летальных исходов, выздоровели 698 человек.

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