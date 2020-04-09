Леброн Джеймс: «Если сезон отменят, то не думаю, что смогу с этим смириться»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что не готов принять ситуацию, при которой сезон-2019/20 завершится досрочно, без определения победителя в связи с пандемией коронавируса.

— Безусловно, безопасность превыше всего, но если мы не доиграем сезон, то не думаю, что смогу с этим смириться, — передает журналист USA Today Марк Медина слова Джеймса.

LeBron James stressed that safety is most important. But LeBron admitted, «I don't think I'll be able to have any closure if we're not able to finish the season.» — Mark Medina (@MarkG_Medina) April 8, 2020

В сезоне-2019/20 Джеймс принял участие в 60 матчах регулярного чемпионата, набирая 25,7 очка, 7,9 подбора и 10,6 результативной передачи в среднем за игру. Его «Лейкерс» возглавляют таблицу Западной конференции с 49 победами и 14 поражениями.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на утро 9 апреля, в мире зафиксировано 1 521 030 случаев заражения коронавирусом. Умерших — 88 565 человек, выздоровело — 331 132.

По данным Роспотребнадзора на день 9 апреля в России всего зарегистрировано 10 131 случай коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 76 летальных исходов, выздоровели 698 человек.