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Сегодня, 09:05

«Клипперс» на своем паркете обыграли «Вашингтон»

Сергей Разин
корреспондент
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«Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА обыграли «Вашингтон» со счетом 140:115.

Самым результативным на паркете стал форвард «Уизардс» Кайл Кузма, набравший 32 очка. У хозяев защитник Джеймс Харден набрал 28 очков.

После этого матча «Клипперс» с 38 победами занимают четвертое место в Западной конференции, «Вашингтон» с 9 победами — на последней строчке «Востока».

НБА

Регулярный чемпионат

«ЛА Клипперс» — «Вашингтон» — 140:115 (33:30, 46:34, 31:21, 30:30)

2 марта. Лос-Анджелес. «Crypto.com Arena».

БК Вашингтон Уизардс
БК Лос-Анджелес Клипперс
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